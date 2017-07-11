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Investigation

Man who exchanged gunfire with Akron police Sunday killed when officer’s bullet hit him in chest, officials say

Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 08:57 PM | Updated: July 12, 2017 - 09:23 AM

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