Mandel to run for U.S. Senate, again

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJT2hpbyBUcmVhc3VyZXIgSm9zaCBNYW5kZWwgd2lsbCBhZ2FpbiBtYWtlIGEgcnVuIGZv
ciBVLlMuIFNlbmF0ZS48L3A+DQo8cD4NCglNYW5kZWwsIGEgUmVwdWJsaWNhbiB0d28tdGVybSB0
cmVhc3VyZXIsIHR3ZWV0ZWQgYSB2aWRlbyBXZWRuZXNkYXkgYW5ub3VuY2luZyB0aGF0IGhlIHdp
bGwgY2hhbGxlbmdlIFUuUy4gU2VuLiBTaGVycm9kIEJyb3duIChELUNsZXZlbGFuZCkgaW4gMjAx
OC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgcmFjZSBtYXkgYmUgYSByZW1hdGNoIGlmIE1hbmRlbCBtYWtlcyBp
dCB0aHJvdWdoIGEgUmVwdWJsaWNhbiBwcmltYXJ5IGluIHdoaWNoIENvbmdyZXNzbWFuIFBhdCBU
aWJlcmkgaXMgYmVpbmcgZmxvYXRlZCBhcyBhIHBvdGVudGlhbCBjaGFsbGVuZ2VyLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUluIHRoZSAyMDEyIFUuUy4gU2VuYXRlIHJhY2UsIEJyb3duIHRvb2sgNTAuNyBwZXJjZW50
IG9mIHRoZSB2b3RlLCBiZWF0aW5nIE1hbmRlbCBieSBzaXggcG9pbnRzIGluIG9uZSBvZiB0aGUg
bW9zdCBleHBlbnNpdmUgY29uZ3Jlc3Npb25hbCByYWNlcyB0aGF0IHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVj
dGlvbiB5ZWFyLiBJbmRlcGVuZGVudCBhbmQgd3JpdGUtaW4gY2FuZGlkYXRlcyBtYWRlIHVwIHRo
ZSBkaWZmZXJlbmNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFNlbi4gQnJvd24gaXMgMTAwIHBlcmNlbnQgY29t
bWl0dGVkIHRvIHJ1bm5pbmcgZm9yIHJlLWVsZWN0aW9uIGluIDIwMTguIE9oaW9hbnMgY2FuIGNv
dW50IG9uIGhpbSB0byBjb250aW51ZSBzdGFuZGluZyB1cCB0byB1bmZhaXIgdHJhZGUgZGVhbHMs
IGZpZ2h0aW5nIGZvciBmYWlyIHdhZ2VzIGZvciB3b3JraW5nIGZhbWlsaWVzIGFuZCB3b3JraW5n
IGRheSBpbiBhbmQgZGF5IG91dCB0byBtYWtlIHRoZSBBbWVyaWNhbiBFY29ub215IHdvcmsgZm9y
IE9oaW9hbnMs4oCdIE9oaW8gRGVtb2NyYXRpYyBQYXJ0eSBzcG9rZXNtYW4gSmFrZSBTdHJhc3Ni
ZXJnZXIgd3JvdGUuPC9wPg0KPHA+DQoJTWFuZGVsIGludGVudGlvbmFsbHkgcGlja2VkIHRoZSBh
bm5pdmVyc2FyeSBvZiBQZWFybCBIYXJib3IgdG8gcmV2aXZlIGhpcyAyMDEyIGJpZCB3aXRoIHRh
bGsgb2YgaGlzIHR3byB0b3VycyBpbiBJcmFxIGFuZCB0aGUgaW1wYWN0IG9mIFdvcmxkIFdhciBJ
SSBvbiBoaXMgbWlsaXRhcnkgZmFtaWx5LiBBbiBvdXRzaWRlciB3aXRoaW4gdGhlIE9oaW8gUmVw
dWJsaWNhbiBlc3RhYmxpc2htZW50LCB0aGUgTWFyaW5lIHZldGVyYW4gc3VwcG9ydGVkIFNlbi4g
TWFyY28gUnViaW8gb2YgRmxvcmlkYSBpbiB0aGUgMjAxNiBwcmVzaWRlbnRpYWwgcHJpbWFyeS4g
UnViaW8sIGluIHR1cm4sIGVuZG9yc2VkIE1hbmRlbOKAmXMgU2VuYXRlIGJpZCBtb21lbnRzIGFm
dGVyIGl0IHdhcyBhbm5vdW5jZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJSW4gbWFraW5nIGhpcyBjYW5kaWRhY3kg
a25vd24gV2VkbmVzZGF5LCBNYW5kZWwgbWFpbnRhaW5lZCB0aGF0IG91dHNpZGVyIHRvbmUsIHRh
a2luZyBjcmVkaXQgYXMgdHJlYXN1cmVyIGZvciBtYWtpbmcgT2hpbyBnb3Zlcm5tZW50IOKAnG1v
cmUgdHJhbnNwYXJlbnQgYW5kIGFjY291bnRhYmxlIHRvIHRoZSBwZW9wbGUu4oCdPC9wPg0KPHA+
DQoJ4oCcTm93LCBpdOKAmXMgdGltZSB0byB0YWtlIHRoZSBmaWdodCB0byBXYXNoaW5ndG9uLOKA
nSBNYW5kZWwgc2FpZCBpbiB0aGUgdmlkZW8gdGhhdCB1c2VkIGZvb3RhZ2Ugb2YgaGltIHNwZWFr
aW5nIHRvIERvbmFsZCBUcnVtcCBzdXBwb3J0ZXJzIGR1cmluZyB0aGUgcHJlc2lkZW50LWVsZWN0
4oCZcyB2aWN0b3J5IHRvdXIgaW4gQ2luY2lubmF0aSBsYXN0IG1vbnRoLiDigJxJdOKAmXMgdGlt
ZSB0byB0cmFuc2ZlciB0aGUgcG93ZXIgZnJvbSB0aGUgcG9saXRpY2lhbnMgdG8gdGhlIHBlb3Bs
ZSBhbmQgZ2l2ZSBldmVyeWRheSBPaGlvYW5zIHRoZSBmcmVlZG9tIHRvIGxpdmUgdGhlIGxpZmUg
dGhleSB3YW50IHRvIGxpdmUgYW5kIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byB3b3JrIHRoZSBqb2IgdGhl
eSB3YW50IHRvIHdvcmsu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTWFuZGVsIGlzIGNoYW1waW9uaW5nIHBvbGlj
aWVzIGVtYnJhY2VkIHRoaXMgeWVhciBieSBUcnVtcCwgaW5jbHVkaW5nIGltcG9zaW5nIHRlcm0g
bGltaXRzIG9uIENvbmdyZXNzLCBzcGVha2luZyBvdXQgYWdhaW5zdCBwb2xpdGljYWwgY29ycmVj
dG5lc3MsIHRha2luZyBhIGhhcmQgbGluZSBvbiBpbW1pZ3JhdGlvbiAoaGXigJlzIHByb21pc2lu
ZyB0byBjcmFjayBkb3duIG9uIHNhbmN0dWFyeSBjaXRpZXMgdGhhdCBmYWlsIHRvIGRlcG9ydCB1
bmRvY3VtZW50ZWQgaW1taWdyYW50cykgYW5kIGRlY2xhcmluZyB3YXIgb24g4oCccmFkaWNhbCBJ
c2xhbSzigJ0gYSBwaHJhc2UgaGXigJlzIHJlcGVhdGVkIG9mdGVuIG9uIFR3aXR0ZXIgZm9sbG93
aW5nIGEgcmVjZW50IHN0YWJiaW5nIGF0dGFjayBieSBhIE11c2xpbSBzdHVkZW50IGF0IE9oaW8g
U3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSwgTWFuZGVs4oCZcyBhbG1hIG1hdGVyLjwvcD4NCjxwPg0KCUJyb3du
4oCZcyBvZmZpY2UgZGVmZXJyZWQgY29tbWVudCB0byB0aGUgT2hpbyBEZW1vY3JhdGljIFBhcnR5
LCB3aGljaCB3ZW50IGFmdGVyIE1hbmRlbC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxTaW5jZSBEYXkgT25lIGlu
IHRoZSB0cmVhc3VyZXLigJlzIG9mZmljZSwgSm9zaCBNYW5kZWwgaGFzIGFsd2F5cyBiZWVuIG1v
cmUgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBmdXJ0aGVyaW5nIGhpcyBvd24gcG9saXRpY2FsIGNhcmVlciB0aGFu
IGRvaW5nIGhpcyBqb2Is4oCdIHNwb2tlc21hbiBTdHJhc3NiZXJnZXIgc2FpZC4g4oCcRnJvbSBo
aXJpbmcgaGlzIGNyb25pZXMgYW5kIGdpdmluZyB0aGVtIHJhaXNlcyB0byBleGNoYW5naW5nIGFj
Y2VzcyB0byB0aGUgb2ZmaWNpYWwgdHJlYXN1cmVy4oCZcyBsZXR0ZXJoZWFkIGZvciAkMTAwLDAw
MCBpbiBjYW1wYWlnbiBjb250cmlidXRpb25zIHRvIHVzaW5nIHRoZSBUcmVhc3VyZXLigJlzIG9m
ZmljZSB0byB0YWxrIGFib3V0IGlzc3VlcyB0aGF0IGhhdmUgbm90aGluZyB0byBkbyB3aXRoIHRo
ZSBqb2IgdGF4cGF5ZXJzIHBheSBoaW0gdG8gZG8sIEpvc2ggTWFuZGVsIHJlbWFpbnMgc29tZW9u
ZSB3ZSBjYW7igJl0IHRydXN0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU1hbmRlbCB3YXMgZWxlY3RlZCB0cmVh
c3VyZXIgaW4gMjAxMCBhbmQgYWdhaW4gaW4gMjAxNC4gSGUgaXMgdGhlIGZhdGhlciBvZiB0aHJl
ZSBhbmQgcmVzaWRlcyBpbiB0aGUgQ2xldmVsYW5kIGFyZWEgd2hlcmUgaGUgd2FzIGJvcm4uPC9w
Pg0KPHA+DQoJT2hpb+KAmXMgMjAxMiBzZW5hdGUgcmFjZSB3YXMgcGFydGljdWxhcmx5IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbmV3cy9wb2xpdGljcy9uYXRpb25hbC9hbWVyaWNhLXMt
cmljaC1zcGVuZC1taWxsaW9ucy10by1hbmdlci1hbmQtZGVwcmVzcy1vaGlvYW5zLTEuNjgyOTQz
Ij5jb250ZW50aW91czwvYT4sIGRyaXZlbiBpbiBsYXJnZSBwYXJ0IGJ5IG91dHNpZGUgc3BlY2lh
bCBpbnRlcmVzdHMgdGhhdCBmaW5hbmNlZCAkMTYsMjI3LDg4OSBpbiBhdHRhY2sgYWRzIGFnYWlu
c3QgQnJvd24gYW5kICQxMSw3ODIsMzAzIGFnYWluc3QgTWFuZGVsLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IENlbnRlciBmb3IgUmVzcG9uc2l2ZSBQb2xpdGljcy48L3A+DQo8cD4NCglNYW5kZWwgYmVuZWZp
dHRlZCBtb3JlIGZyb20gb3V0c2lkZSBzcGVuZGVycy4gRWFjaCBjYW5kaWRhdGUgbWFuYWdlZCB0
byBzcGVuZCBtb3JlIHRoYW4gJDE5IG1pbGxpb24gcmFpc2VkIGJ5IHRoZWlyIG93biBjYW1wYWln
bi48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXaXRoIHlvdXIgaGVscCwgd2XigJlsbCBnbyB0byBXYXNoaW5ndG9u
IFthbmRdIGRyYWluIHRoZSBzd2FtcCzigJ0gTWFkZWwgc2FpZCwgYm9ycm93aW5nIGEgbGluZSBm
b3IgVHJ1bXDigJlzIGNhbXBhaWduLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFNoZXJyb2QgQnJvd24gd2lsbCBo
YXZlIGEgV2FzaGluZ3RvbiBtYWNoaW5lIGJlaGluZCBoaW0sIGFuZCB0aGF04oCZcyB3aHkgSSBu
ZWVkIHlvdSB0byBiZSB0aGUgZmlyc3QgdG8gZmlnaHQgd2l0aCB1cyB0b2RheSzigJ0gc2FpZCBN
YW5kZWwgaW4gbGF1bmNoaW5nIGEgdHdvLXllYXIgZnVuZHJhaXNpbmcgY2FtcGFpZ24gYWhlYWQg
b2YgdGhlIDIwMTggZWxlY3Rpb24uPC9wPg0KPHA+DQoJRG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSBy
ZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4g
Rm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7QEFCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.