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March comes in like a lion with early-morning tornado warnings, some damage

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 1, 2017 - 06:22 AM | Updated: March 2, 2017 - 08:03 AM
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Overnight storms caused a tree in a yard on Sackett Ave. in Cuyahoga Falls to fall. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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