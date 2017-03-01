All CATEGORIES
☰ Menu

Weather

March comes in like a lion with early-morning tornado warnings, some damage

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 1, 2017 - 06:22 AM | Updated: March 2, 2017 - 01:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Overnight storms caused a tree in a yard on Sackett Ave. in Cuyahoga Falls to fall. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

rapecrisis02web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Put away the heels, get out the capes; Rape Crisis Center changes fundraiser’s focus

Supporters of the Rape Crisis Center will need to put away their heels and get out their super­hero capes this year.

pets03cut_1
Double amputee sues for access to two-legged cat’s grave
uakron03cut
University of Mumbai eyes Akron for potential U.S. campus
dreamcity03cut
Akron ranks high on list of ‘Overlooked Dream Cities’
sessions03cut_01
Attorney General Jeff Sessions steps aside from Russia probe under pressure
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next