All CATEGORIES
☰ Menu

Weather

March comes in like a lion with early-morning tornado warnings, some damage

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 1, 2017 - 06:22 AM | Updated: March 2, 2017 - 09:00 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Overnight storms caused a tree in a yard on Sackett Ave. in Cuyahoga Falls to fall. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

hands02cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Barberton High School students lend helping hands with 3-D printing

BARBERTON: David Kaser’s students at Barberton High School are learning about all the cool things a 3-D printer can do.

harvest02web
Akron-Canton Regional Foodbank kicks off annual campaign
escape02cut_02
There’s no escaping Escape Rooms in and around Akron
wx02cut_03
March comes in like a lion with early-morning tornado warnings, some damage
redcross02cut
Red Cross to honor 12 from area at Acts of Courage ceremony
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next