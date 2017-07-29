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Ohio State Fair

Mechanical failure caused Ohio State Fair ride to break, amusement co-owner says

Associated Press

Published: July 29, 2017 - 06:58 PM
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An Ohio State Highway Patrol trooper removes a ground spike from in front of the fire ball ride at the Ohio State Fair Thursday in Columbus, Ohio. The fair opened Thursday but its amusement rides remained closed one day after Tyler Jarrell, 18, was killed and seven other people were injured when the thrill ride broke apart and flung people into the air. (AP Photo/Jay LaPrete)


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