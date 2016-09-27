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Meet Mantua’s new millionaire: Queen of Hearts winner Terri Vechery

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: September 27, 2016 - 02:15 PM
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Terri Vechery laughs as she talks about winning the Queen of Hearts lottery while sitting in her Mantua home. Vechery's first time playing the game she won and with only playing one ticket. After taxes her winnings should estimates more than $2 million dollars. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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