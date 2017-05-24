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2017 memorial day events

Memorial Day events 2017

Published: May 24, 2017 - 01:27 PM
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A slow shutter speed creates a sense of movement and swirling colors while the flags are blown in the high winds. A full list of local Memorial Day events can be found in the Akron Beacon Journal and Ohio.com .(Akron Beacon Journal file photo)


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