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Children struck

Memorial rises in Coventry Township where two girls were hit, killed by car; boy remains in critical condition

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: May 29, 2017 - 05:22 PM | Updated: May 30, 2017 - 01:16 PM
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Classmates Charlie Byers (left) and John Shaffer sit along South Main Street and Leicester Drive next to a make-shift memorial on Monday in Coventry Township where two Coventry Middle School students were struck and killed by a motorist late Sunday afternoon. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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