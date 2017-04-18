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Metro Parks burns Norton field to help switchgrass habitat

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 06:43 PM
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Prescribed Fire at Silver Creek Metro Parks. (Jerry Cannon/Summit Metroparks volunteer)


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