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Metro Parks release one more batch of quails, cross fingers that they’ll thrive in new homes

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: October 20, 2016 - 06:46 PM | Updated: October 21, 2016 - 12:33 PM
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Dan Toth (left) a park biologist for the Summit Metro Parks holds a female bobwhite quail as Marlo Perdicas, a park biologist holds a male, two of the 250 bobwhite quail banded and released at the Springfield Bog Metro Park Thursday in Springfield Township. Another 250 bobwhite quail were released in Silver Creek Metro Park. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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