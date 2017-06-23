Military jet practicing for Ohio air show in accident

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5EQVlUT046IEF1dGhvcml0aWVzIHNheSBhIG1pbGl0
YXJ5IGpldCBhcHBhcmVudGx5IHByYWN0aWNpbmcgZm9yIGFuIE9oaW8gYWlyIHNob3cgaGFzIGJl
ZW4gaW52b2x2ZWQgaW4gYW4gYWNjaWRlbnQuPC9wPjxwPlNndC4gUGVuZWxvcGUgUmVlZCBvZiB0
aGUgTW9udGdvbWVyeSBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSBpbiBEYXl0b24gc2F5
cyBhIHJlcG9ydCB3YXMgcmVjZWl2ZWQgYXJvdW5kIDEyOjMwIHAubS4gRnJpZGF5IG9mIGEgamV0
IG9mZiB0aGUgZW5kIG9mIGEgcnVud2F5IGFuZCBvbiBpdHMgdG9wIGF0IHRoZSBEYXl0b24gSW50
ZXJuYXRpb25hbCBBaXJwb3J0LiBTaGUgc2F5cyBXcmlnaHQtUGF0dGVyc29uIEFpciBGb3JjZSBC
YXNlIGRpc3BhdGNoZWQgYSBjcmFzaCB0ZWFtIGFuZCBoZWF2eSByZXNjdWUgY3Jldy48L3A+PHA+
Tm8gaW5qdXJpZXMgd2VyZSBpbW1lZGlhdGVseSByZXBvcnRlZCBhcyBlbWVyZ2VuY3kgcmVzcG9u
ZGVycyB3b3JrZWQgdG8gZXh0cmljYXRlIHRoZSBhaXJjcmFmdCYjODIxNztzIHR3byBvY2N1cGFu
dHMuIFJlZWQgc2F5cyB0aGVyZSB3YXMgbm8gaW1tZWRpYXRlIHJlcG9ydCBvZiBhbnkgaW5qdXJp
ZXMuPC9wPjxwPkEgc3RhdGVtZW50IEZyaWRheSBmcm9tIHRoZSBVLlMuIEFpciBGb3JjZSBUaHVu
ZGVyYmlyZHMgc2FpZCB0aGUgRi0xNkQgRmlnaHRpbmcgRmFsY29uIHdhcyBjb25kdWN0aW5nIGEg
JiM4MjIwO3NpbmdsZS1zaGlwIGZhbWlsaWFyaXphdGlvbiYjODIyMTsgYW5kIGhhZCBhICYjODIy
MDttaXNoYXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgVGh1bmRlcmJpcmRzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBpbW1l
ZGlhdGVseSByZWxlYXNlIGFueSBhZGRpdGlvbmFsIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.