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Murder retrial continues for fired University of Cincinnati officer in shooting of unarmed black motorist

By Dan Sewell
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 10:37 PM
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Ray Tensing, left, speaks with his stepmother Amy Tensing, center, and his father Paul Tensing, right, before testimony Friday in Ray Tensing's retrial in the Hamilton County Courthouse in Cincinnati. In the second day of testimony Friday in the former University of Cincinnati police officer's murder retrial over the fatal shooting of unarmed black motorist Sam DuBose during a July 2015 traffic stop, Ohio jurors saw Tensing's videotaped statement to Cincinnati police investigators in which he said he believed DuBose "was actively trying to kill me" with the car he was driving. (Cara Owsley/The Cincinnati Enquirer via AP, Pool


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