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Opioid crisis

National author says communities must end isolation to cure heroin crisis

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 12, 2017 - 07:06 PM | Updated: April 13, 2017 - 03:25 PM
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Sam Quinones, author of Dream Land, waits for the start of the taping of an interview about the opiate problem in the Green High School TV Studio on Wednesday. Quinones' visit was sponsored by Summit County Opiate Task Force. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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