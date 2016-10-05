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Nearly 2 million urged to evacuate as Matthew edges toward U.S.

By Mike Schneider  and Kelli Kennedy
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 05:49 PM | Updated: October 5, 2016 - 08:42 PM
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Men push a motorbike through a street flooded by a river that overflowed from heavy rains caused by Hurricane Matthew in Leogane, Haiti, Wednesday. Rescue workers in Haiti struggled to reach cutoff towns and learn the full extent of the death and destruction caused by Hurricane Matthew as the storm began battering the Bahamas on Wednesday and triggered large-scale evacuations along the U.S. East Coast. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)


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