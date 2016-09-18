No winner Sunday in Garrettsville’s Queen of Hearts drawing; next week’s jackpot expected to approach $3 million

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R0FSUkVUVFNWSUxMRTogVGhlIHBhcmtpbmcgbG90IGF0IFNreUxhbmUgQm93bGluZyBpbiBH
YXJyZXR0c3ZpbGxlIHB1bHNlZCB3aXRoIG5vaXNlIGFzIGNvdW50cnkgc2luZ2VyIENocmlzIEhp
Z2JlZSBwZXJmb3JtZWQgb24gYSB0cmFjdG9yLXRyYWlsZXIgc3RhZ2UgaW4gZnJvbnQgb2YgYSBj
aGVlcmluZyBjcm93ZCBvdmVyZmxvd2luZyBpbnRvIHRoZSBzdHJlZXQuPC9wPjxwPkJ1dCB3aGVu
IEFhcm9uIEtpbmcsIHRoZSBjby1vd25lciBhbmQgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIG9mIHRoZSBib3ds
aW5nIGFsbGV5LCBkcmV3IG9uZSB0aWNrZXQgb3V0IG9mIG5lYXJseSAxNTAsMDAwIGZyb20gYSBt
YXNzaXZlIHR1bWJsZXIsIHRoZSBjcm93ZCBmZWxsIHNpbGVudC48L3A+PHA+U2t5TGFuZSBCb3ds
aW5nIGhlbGQgaXRzIHdlZWtseSBRdWVlbiBvZiBIZWFydHMgcmFmZmxlIFN1bmRheSwgYXR0cmFj
dGluZyBuZWFybHkgMTUsMDAwIGhvcGVmdWxzIGZyb20gYXMgZmFyIGFzIENhbmFkYSB3aG8gd2Vy
ZSB0cnlpbmcgdG8gZmluYWxseSBiZSB0aGUgZ2FtZSB3aW5uZXIuPC9wPjxwPk9uY2UgS2luZyBk
cmV3IGEgdGlja2V0LCB0aGF0IHBlcnNvbiBoYWQgYSAxLWluLTQgc2hvdCB0byBwaWNrIHRoZSBR
dWVlbiBvZiBIZWFydHMuIDwvcD48cD5XaGVuIGhlIGZsaXBwZWQgb3ZlciB0aGUgbmluZSBvZiBo
ZWFydHMsIHRoZSBjcm93ZCBlcnVwdGVkIGFnYWluIHdpdGggdGhlIHJlYWxpemF0aW9uIHRoYXQg
bm8gb25lIGhhZCB3b24gYW5kIHRoZXkgaGFkIGF0IGxlYXN0IG9uZSBtb3JlIGNoYW5jZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlIGp1c3QgY2FuJiM4MjE3O3Qgc2VlbSB0byBmaW5kIHRoZSBRdWVlbiBvZiBI
ZWFydHMsJiM4MjIxOyBLaW5nIHNhaWQuPC9wPjxwPkZvciA1MCB3ZWVrcywgU2t5TGFuZSBoYXNu
JiM4MjE3O3Qgc2VlbiBhIHdpbm5lciwgYnV0IGl0IGhhcyBtYW5hZ2VkIHRvIGdyb3cgdGhlIGph
Y2twb3QgdG8gJDIuMyBtaWxsaW9uIGFuZCBjcmFtIGEgY3Jvd2Qgc2V2ZW4gdGltZXMgdGhlIHBv
cHVsYXRpb24gb2YgdGhlIHZpbGxhZ2Ugb2YgMiwzMDAgaW50byB0aGUgc21hbGwgYm93bGluZyBh
bGxleSBhbmQgaXRzIHBhcmtpbmcgbG90LjwvcD48cD5LaW5nIGVzdGltYXRlcyB0aGF0IGphY2tw
b3Qgd2lsbCBoaXQgJDMgbWlsbGlvbiBieSBuZXh0IHdlZWsmIzgyMTc7cyBkcmF3aW5nLjwvcD48
cD5UaGUgcnVsZXM8L3A+PHA+VGhlIGdhbWUgd29ya3MgbGlrZSB0aGlzOiA1NCBjYXJkcyBhcmUg
cGxhY2VkIGZhY2UgZG93biBvbiBhIGJvYXJkIGFuZCBudW1iZXJlZCBvbiB0aGUgYmFjay4gUGVv
cGxlIGJ1eSB0aWNrZXRzIGZvciAkNSBlYWNoIChvciBmaXZlIGZvciAkMjApIGFuZCB3cml0ZSB0
aGVpciBuYW1lIGFuZCBzZWxlY3RlZCBudW1iZXIgb24gdGhlbS48L3A+PHA+RWFjaCB3ZWVrLCBL
aW5nIHRoZW4gY2hvb3NlcyBvbmUgdGlja2V0IGZyb20gdGhlIGdpYW50IGJhcnJlbCBmb3IgdGhl
IFF1ZWVuIG9mIEhlYXJ0cyBnYW1lLiBXaGljaGV2ZXIgY2FyZCBudW1iZXIgdGhlIHBlcnNvbiBw
aWNrZWQgb24gdGhlIHRpY2tldCBpcyBmbGlwcGVkIG92ZXIuIElmIGl0JiM4MjE3O3MgdGhlIFF1
ZWVuIG9mIEhlYXJ0cywgdGhlIGx1Y2t5IHBlcnNvbiB3aW5zIDkwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGph
Y2twb3Qgd2hpbGUgdGhlIG90aGVyIDEwIHBlcmNlbnQgcm9sbHMgb3ZlciBmb3IgdGhlIG5leHQg
ZHJhd2luZy48L3A+PHA+QSBzZXBhcmF0ZSBkcmF3aW5nIGFsc28gaXMgaGVsZCBmb3IgYSA1MC81
MCByYWZmbGUuIDwvcD48cD5UaGUgd2lubmVyIG9mIHRoZSA1MC81MCByYWZmbGUgdGFrZXMgaG9t
ZSBoYWxmIHRoZSBwb3Qgd2hpbGUgdGhlIG90aGVyIGhhbGYgaXMgZG9uYXRlZCB0byBsb2NhbCBj
aGFyaXRpZXMuIFRoaXMgd2VlaywgJDkxLDk3NyB3ZW50IHRvIG9uZSBwZXJzb24gd2hpbGUgdGhl
IG90aGVyIGhhbGYgd2FzIGRvbmF0ZWQgdG8gdGhlIFBvcnRhZ2UgQW5pbWFsIFByb3RlY3RpdmUg
TGVhZ3VlIGFuZCB0aGUgR2FycmV0dHN2aWxsZSBGcmVlZG9tIE5lbHNvbiBWb2x1bnRlZXIgRmly
ZSBEZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD5TaW5jZSB0aGUgUXVlZW4gb2YgSGVhcnRzIGdhbWUgc3RhcnRl
ZCwgS2luZyBtYWRlIGl0IGEgcnVsZSB0aGF0IGlmIHRoZSB3aW5uZXIgd2FzbiYjODIxNzt0IHBy
ZXNlbnQsIGhlIG9yIHNoZSB3b3VsZCBvbmx5IHRha2UgaG9tZSA1MCBwZXJjZW50IG9mIHRoZSB3
aW5uaW5ncy48L3A+PHA+QnV0IG9uIFN1bmRheSwgaGUgYW5ub3VuY2VkIHRoYXQgd29uJiM4MjE3
O3QgYmUgdGhlIGNhc2UgYW55bW9yZS48L3A+PHA+SGUsIHRoZSBtYXlvciBhbmQgbG9jYWwgc2Fm
ZXR5IGZvcmNlcyBhZ3JlZWQgaXQgd291bGQgYmUgYmVzdCB0byByZXZva2UgdGhhdCBydWxlIGFu
ZCBnaXZlIHRoZSA5MCBwZXJjZW50IHdoZXRoZXIgdGhlIHdpbm5lciB3YXMgcHJlc2VudCBvciBu
b3QsIGVzcGVjaWFsbHkgYXMgdGhlIGdhbWUgZ2FpbnMgcG9wdWxhcml0eSB3aXRoIGVhY2ggcGFz
c2luZyB3ZWVrLiBLaW5nIGhhcyBhbHJlYWR5IGhpcmVkIDExIHBvbGljZSBvZmZpY2VycyBmcm9t
IHRocmVlIGNpdGllcyB0byBiZSBhdCB0aGUgYm93bGluZyBhbGxleSBlYWNoIFN1bmRheS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIHB1c2hlZCBpdCBhcyBmYXIgYXMgd2UgY2FuIGdvLCYjODIy
MTsgS2luZyBzYWlkLjwvcD48cD5OZWl0aGVyIG9mIHRoZSBidXllcnMgb2YgdGhlIHRpY2tldHMg
dGhhdCB3ZXJlIGRyYXduIG9uIFN1bmRheSB3ZXJlIHByZXNlbnQsIHNvIEtpbmcgY2FsbGVkIHRo
ZW0gYW5kIGxlZnQgYSBzaW1wbGUgbWVzc2FnZSwgJiM4MjIwO0hlbGxvLCB5b3UmIzgyMTc7cmUg
Z29pbmcgdG8gd2FudCB0byByZXR1cm4gdGhpcyBjYWxsLCBwbGVhc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5X
aGVuIEtpbmcgY291bGRuJiM4MjE3O3QgcmVhY2ggdGhlIGJ1eWVyIG9mIHRoZSBkcmF3biBRdWVl
biBvZiBIZWFydHMgdGlja2V0IGJ5IHBob25lLCBoZSBmbGlwcGVkIG92ZXIgdGhlIHNlbGVjdGVk
IG51bWJlciAmIzE3MzsmIzgyMTI7IDQyICYjMTczOyYjODIxMjsgYW5kIHJldmVhbGVkIHRoZSBn
YW1lIHdvdWxkIGNvbnRpbnVlIGZvciBhdCBsZWFzdCBvbmUgbW9yZSB3ZWVrLjwvcD48cD5OdW1i
ZXJzIDUsIDM2IGFuZCA0NiByZW1haW4uPC9wPjxwPlN1bmRheSBmdW4gZGF5PC9wPjxwPlRoZSBn
YW1lIGhhcyBiZWVuIGNoYWxsZW5naW5nIGZvciB0aGUgc3RhZmYgbWVtYmVycywgd2hvIHNwZW5k
IDE2IGhvdXJzIGVhY2ggZGF5IHNlbGxpbmcgdGlja2V0cy4gPC9wPjxwPkRlc3BpdGUgdGhhdCwg
S2luZyBoYXMgbWFkZSBhIGZvcnR1bmUgb24gZm9vZCBhbmQgYmVlciBzYWxlcyBhbmQgZW5qb3lz
IGRvbmF0aW5nIHRvIGNoYXJpdHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTdW5kYXlzLCB0aG9zZSBhcmUgZnVu
IGRheXMsJiM4MjIxOyBLaW5nIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbG9va2luZyBmb3J3YXJk
IHRvIGNoYW5naW5nIHNvbWVib2R5JiM4MjE3O3MgbGlmZSBkcmFtYXRpY2FsbHkuIEl0JiM4MjE3
O3MgYmVlbiBncmVhdCB0byBoZWxwIG91dCBhbmQga2luZCBvZiBwdXQgR2FycmV0dHN2aWxsZSBv
biB0aGUgbWFwLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkFsbCBkYXkgbG9uZywgdGhlIGNyb3dkIHdhcyBhYnV6
eiwgZmlsbGluZyBvdXQgdGlja2V0cyB3aXRoIHRoZSBob3BlIHRoYXQgdGhlIFF1ZWVuIG9mIEhl
YXJ0cyB3b3VsZCBmaW5hbGx5IHNob3cgaGVyIGZhY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3
O3JlIGdvaW5nIHRvIHBpY2sgYSB3aW5uZXIgdG9kYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7QXJl
IHlvdSByZWFkeSB0byB3YXRjaCBtZSB3aW4gJDIgbWlsbGlvbj8mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlb3Bs
ZSBzdGFydGVkIGFycml2aW5nIGFzIHNvb24gYXMgdGhlIGFsbGV5IG9wZW5lZCBhdCA2IGEubS4g
QSBjcm93ZCBmaWxlZCBpbiB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBkYXksIGJ1eWluZyBmb29kIGFuZCB0aWNr
ZXRzIGZyb20gdmVuZG9ycyBvdXRzaWRlIGFuZCBkcmVhbWluZyBvZiBiZWNvbWluZyBhIG1pbGxp
b25haXJlLjwvcD48cD5BbmQgd2l0aCB0aGUgcXVlZW4geWV0IHRvIGJlIHR1cm5lZCBvdmVyLCB0
aGF0IGRyZWFtIHN0aWxsIGxpdmVzIG9uLjwvcD48cD5NaWxsaW9uYWlyZSBkcmVhbXM8L3A+PHA+
QmFyYiBNaWxlcyBmcm9tIFdhcnJlbiBnYXZlIHVwIGhlciBzb24gZm9yIGFkb3B0aW9uIDE4IHll
YXJzIGFnbywgYnV0IGxhc3QgRGVjZW1iZXIgaGUgZm91bmQgaGVyIGFuZCBjb250YWN0ZWQgaGVy
LiA8L3A+PHA+U2luY2UgdGhlbiwgc2hlJiM4MjE3O3MgY29ubmVjdGVkIHdpdGggaGltIGFuZCBo
aXMga2lkcywgd2hvIGFsbCBsaXZlIGluIElsbGlub2lzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgSSB3b24s
IEkgd291bGQgdHJ5IHRvIGRvIHdoYXQgSSBjb3VsZCBmb3IgbXkgZ3JhbmRraWRzIGFuZCBiZSBj
bG9zZSB3aXRoIG15IHNvbiBhbmQgaGlzIGZhbWlseSwmIzgyMjE7IE1pbGVzIHNhaWQuPC9wPjxw
PlNoZSYjODIxNztzIGJlZW4gcGxheWluZyB0aGUgUXVlZW4gb2YgSGVhcnRzIGdhbWUgc2luY2Ug
aXQgaGl0ICQxIG1pbGxpb24uIFNpbmNlIGl0IHN0YXJ0ZWQsIHNoZSBzYWlkIGl0JiM4MjE3O3Mg
cmVqdXZlbmF0ZWQgR2FycmV0dHN2aWxsZSwgd2hpY2ggaXMgc3RpbGwgcmVjb3ZlcmluZyBmcm9t
IGEgZmlyZSB0aGF0IGRlc3Ryb3llZCBpdHMgaGlzdG9yaWMgZGlzdHJpY3QgaW4gMjAxNC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kgZmVlbCBiYWQgZm9yIHRoZSBvd25lcnMsIGJ1dCB0aGlzIGlzIGF3ZXNvbWUs
JiM4MjIxOyBNaWxlcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBob3BlIGl0IGdvZXMgdGhlIHdob2xlIHdheS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkRhdmUgRmlzaGVyIGZyb20gQnJpc3RvbHZpbGxlIGhhcyBvbmx5IGJlZW4g
cGxheWluZyB0aGUgcGFzdCB0d28gbW9udGhzLCBidXQgaGUgaGFkIGNvbWUgdG8gdGhlIGJvd2xp
bmcgYWxsZXkgYmVmb3JlIHRoZSBnYW1lIGV2ZXIgc3RhcnRlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJl
IHVzZWQgdG8gYmUgZml2ZSBwZW9wbGUgaGVyZSwmIzgyMjE7IEZpc2hlciBzYWlkLjwvcD48cD5L
aW5nIGVzdGltYXRlcyBuZWFybHkgMjAsMDAwIHBlb3BsZSB3aWxsIHBsYXkgaW4gdGhlIG5leHQg
ZHJhd2luZywgd2hpY2ggdGFrZXMgcGxhY2UgYXQgdGhlIGJvd2xpbmcgYWxsZXkgYXQgNiBwLm0u
IFN1bmRheS4gV2hvZXZlciBpcyBwaWNrZWQgbmV4dCB3ZWVrIHdpbGwgaGF2ZSBhIG9uZS1pbi10
aHJlZSBjaGFuY2UgYXQgd2lubmluZyB0aGUgamFja3BvdC48L3A+PHA+V2hlbiB0aGUgcmFmZmxl
IHdhcyBvdmVyLCB0aGUgY3Jvd2Qgc2xvd2x5IGxlZnQgdGhlIGxpdHRlcmVkIHBhcmtpbmcgbG90
ICYjODIxMjsgYnV0IG5vdCBiZWZvcmUgcHVsbGluZyBvdXQgY2FzaCB0byBidXkgdGlja2V0cyBm
b3IgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD48cD5UaGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAt
OTk2LTMyMTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
PnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.