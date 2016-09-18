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No winner Sunday in Garrettsville’s Queen of Hearts drawing; next week’s jackpot expected to approach $3 million

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: September 18, 2016 - 11:15 PM | Updated: September 19, 2016 - 04:04 PM
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Aaron King, coordinator of the Queen of Hearts raffle, reaches into the tumbler for a Queen of Hearts ticket, Sunday afternoon at Skylane Bowling in Garrettsville. Sunday. ((Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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