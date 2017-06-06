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Northeast Ohio recording studio releases snippet of LeBron rapping with Durant, offers to release full track with 1 millionth retweet

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 6, 2017 - 04:42 PM | Updated: June 7, 2017 - 09:17 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James, center, shoots between Golden State Warriors' Kevin Durant (35) and JaVale McGee (right) during the first half of a game Jan. 16, in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)

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