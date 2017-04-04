Ohio boy, 13, dies of suspected heroin overdose; dad jailed

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFZVE9OOiBBdXRob3JpdGllcyBzYXkgYSAxMy15ZWFyLW9sZCBPaGlvIGJveSBkaWVkIG9m
IGEgc3VzcGVjdGVkIGhlcm9pbiBvdmVyZG9zZSwgYW5kIGhpcyBmYXRoZXIgaGFzIGJlZW4gamFp
bGVkIGluIGEgcHJldmlvdXMgZHJ1Zy1yZWxhdGVkIGNhc2UuPC9wPjxwPk5hdGhhbiBXeWxpZSYj
ODIxNztzIGZhdGhlciBhbmQgYW5vdGhlciBtYW4gYnJvdWdodCB0aGUgdW5yZXNwb25zaXZlIGJv
eSB0byBhIERheXRvbiBmaXJlIHN0YXRpb24gTWFyY2ggMjggYW5kIGluZGljYXRlZCB0aGF0IE5h
dGhhbiBnb3QgaW50byBoaXMgZmF0aGVyJiM4MjE3O3MgZHJ1Z3MuIFRoZSBib3kgZGllZCBTYXR1
cmRheSBhdCBhIGhvc3BpdGFsLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgdG9sZCB0aGUgRGF5dG9uIERhaWx5IE5l
d3Mgb24gTW9uZGF5IHRoZXkgd2VyZSBhd2FpdGluZyBhIHRveGljb2xvZ3kgcmVwb3J0IGFuZCBp
bnRlcnZpZXdpbmcgd2l0bmVzc2VzIHRvIGRldGVybWluZSBleGFjdGx5IHdoYXQga2luZCBvZiBk
cnVncyB0aGUgYm95IGFjY2Vzc2VkIGFuZCBob3cuPC9wPjxwPkhpcyBmYXRoZXIsIDQwLXllYXIt
b2xkIFJvYmVydCBXeWxpZSwgd2FzIGFycmVzdGVkIG9uIHN1c3BpY2lvbiBvZiBjaGlsZCBlbmRh
bmdlcm1lbnQgYW5kIHJlbWFpbmVkIGphaWxlZCBpbiBjb25uZWN0aW9uIHdpdGggYSBEZWNlbWJl
ciB0cmFmZmljIHN0b3AgaW4gd2hpY2ggaGUgd2FzIGFycmVzdGVkIGZvciBkcnVnIHBvc3Nlc3Np
b24uPC9wPjxwPkEgbWVzc2FnZSBzZWVraW5nIGNvbW1lbnQgd2FzIGxlZnQgVHVlc2RheSBmb3Ig
aGlzIHB1YmxpYyBkZWZlbmRlciBpbiB0aGF0IGNhc2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.