Ohio day care worker gets life sentence in sex abuse of kids

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RUxZUklBLCBPSElPOiBBIGZvcm1lciBPaGlvIGRheSBjYXJlIHdvcmtlciBjb252aWN0ZWQg
b2Ygc2V4dWFsbHkgYXNzYXVsdGluZyBzaXggY2hpbGRyZW4gaGFzIGJlZW4gc2VudGVuY2VkIHRv
IGxpZmUgaW4gcHJpc29uIHdpdGhvdXQgcGFyb2xlLjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBzYXkgSGVh
dGhlciBLb29uLCBvZiBFbHlyaWEsIHNlbnQgdmlkZW9zIGFuZCBwaG90b3Mgb2YgaGVyIHNleHVh
bGx5IGFidXNpbmcgY2hpbGRyZW4gYXQgdHdvIGRheSBjYXJlcyB0byBoZXIgYm95ZnJpZW5kLCBh
IGNvbnZpY3RlZCBzZXggb2ZmZW5kZXIuPC9wPjxwPlNvbWUgcGFyZW50cyBvZiB0aGUgdmljdGlt
cyBjYWxsZWQgS29vbiBhIG1vbnN0ZXIgaW4gY291cnQgVHVlc2RheSBhbmQgc2FpZCBzb21lIG9m
IHRoZSBjaGlsZHJlbiByZW1haW4gdHJhdW1hdGl6ZWQgZnJvbSB3aGF0IGhhcHBlbmVkIGluIDIw
MTMuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNhaWQgS29vbiYjODIxNztzIGJveWZyaWVuZCwgSmFtZXMg
T3Nib3JuZSwgdXJnZWQgdGhlIHNleHVhbCBhYnVzZS4gT3Nib3JuZSB3YXMgc2VudGVuY2VkIGlu
IE9jdG9iZXIgdG8gbGlmZSBpbiBwcmlzb24gd2l0aG91dCBwYXJvbGUgZm9yIGhpcyByb2xlIGlu
IHRoZSBhYnVzZS48L3A+PHA+S29vbiYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5IGFsc28gdG9sZCB0aGUganVk
Z2UgS29vbiBhY3RlZCBhdCBPc2Jvcm5lJiM4MjE3O3MgZGlyZWN0aW9uLjwvcD48cD5JbnZlc3Rp
Z2F0b3JzIHNheSB0aGV5IGRpc2NvdmVyZWQgdGhlIGFidXNlIGFmdGVyIGZpbmRpbmcgYSB2aWRl
byBvbiBLb29uJiM4MjE3O3MgY29tcHV0ZXIgdGhhdCBzaG93ZWQgaGVyIGFidXNpbmcgYW4gaW5m
YW50LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.