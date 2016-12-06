All CATEGORIES
☰ Menu

Abortion

Ohio ‘heartbeat’ abortion bill heads to governor’s desk

Associated Press

Published: December 6, 2016 - 05:20 PM | Updated: December 6, 2016 - 11:15 PM

MORE IN NEWS

pearl07cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Local history: Buddies met different fates after switching jobs before Pearl Harbor - 10:43 PM

The colorful postcard has faded over the decades. Its edges show wear and tear, and at least one fragile corner has fallen off. The ink-written note still remains legible:

fire07cut_01
City, Red Cross spearhead fire prevention in most deadly year - 10:20 PM
Man killed by Hudson police officer was Case Western Reserve student from United Arab Emirates - 10:43 PM
UA student charged with murder in roommate’s stabbing - 10:20 PM
Ohio ‘heartbeat’ abortion bill heads to governor’s desk - 10:43 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next