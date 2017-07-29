Ohio Mystery: Who stole solid gold replica of lunar space module from Armstrong Air and Space Museum?

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FQQUtPTkVUQSwgT2hpbzogQSBzbWFsbCwgcmFyZSwgdHJlYXN1cmUgaG91c2VkIGluIHRo
ZSBob21ldG93biBtdXNldW0gb2YgTmVpbCBBcm1zdHJvbmcgJiM4MjEyOyB0aGUgZmlyc3QgbWFu
IHRvIHdhbGsgb24gdGhlIG1vb24gJiM4MjEyOyBoYXMgYmVlbiBzdG9sZW4uPC9wPjxwPlBvbGlj
ZSBpbiB0aGlzIG5vcnRod2VzdCBPaGlvIHRvd24gb2YgYWJvdXQgMTAsMDAwIHBlb3BsZSBzYWlk
IHRoZXkgcmVzcG9uZGVkIHRvIGFuIGFsYXJtIGF0IHRoZSBBcm1zdHJvbmcgQWlyIGFuZCBTcGFj
ZSBNdXNldW0ganVzdCBiZWZvcmUgbWlkbmlnaHQgRnJpZGF5IGFuZCBkaXNjb3ZlcmVkIGEgNS1p
bmNoLCBzb2xpZCBnb2xkIHJlcGxpY2Egb2YgdGhlIGx1bmFyIHNwYWNlIG1vZHVsZSB3YXMgbWlz
c2luZy48L3A+PHA+SG93IG11Y2ggdGhlIHJlcGxpY2EsIG1hZGUgYnkgQ2FydGllciwgaXMgd29y
dGggaXMgdW5jbGVhci4gPC9wPjxwPkdvbGQgaXMgc2VsbGluZyBmb3IgYWJvdXQgJDEsMjcwIHBl
ciBvdW5jZSwgYW5kIGF1dGhvcml0aWVzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzYXkgaG93IG11Y2ggdGhlIHBp
ZWNlIHdlaWdoZWQuIDwvcD48cD5CdXQgdGhlIHJlcGxpY2EgbWF5IGJlIHdvcnRoIG1vcmUgdGhh
biBpdHMgd2VpZ2h0IGluIGdvbGQgYmVjYXVzZSBpdCYjODIxNztzIHNvIHJhcmUuIENhcnRpZXIg
cHJlc2VudGVkIHJlcGxpY2FzIHRvIEFybXN0cm9uZyBhbmQgaGlzIHR3byBmZWxsb3cgYXN0cm9u
YXV0cyAmIzgyMTI7IEJ1enogQWxkcmluIGFuZCBNaWNoYWVsIENvbGxpbnMgJiM4MjEyOyBpbiBQ
YXJpcyBzaG9ydGx5IGFmdGVyIHRoZWlyIGhpc3RvcmljIDE5Njkgc3BhY2UgbWlzc2lvbi4gPC9w
PjxwPlRoZSBBcm1zdHJvbmcgQWlyIGFuZCBTcGFjZSBNdXNldW0gb3BlbmVkIHRocmVlIHllYXJz
IGxhdGVyIG9uIHRoZSB0aGlyZCBhbm5pdmVyc2FyeSBvZiBBcm1zdHJvbmcmIzgyMTc7cyB3YWxr
IG9uIHRoZSBtb29uLjwvcD48cD5Bcm1zdHJvbmcgZGllZCBpbiAyMDEyIGFuZCwgYXMgc3BhY2Ug
ZXhwbG9yYXRpb24gaGFzIGV2b2x2ZWQsIHRoZSBtdXNldW0gZXhoaWJpdHMgaGF2ZSBjaGFuZ2Vk
LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gaXRzIHdlYnNpdGUuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QnV0IHRoZSBmb2N1cyBo
YXMgcmVtYWluZWQgdGhlIHNhbWU6IFRvIHN0YW5kIG5vdCBvbmx5IGFzIGEgcmVwb3NpdG9yeSBv
ZiBPaGlvJiM4MjE3O3MgYWVyb25hdXRpY2FsIGhpc3RvcnkgYW5kIGEgbW9udW1lbnQgdG8gT2hp
byYjODIxNztzIGNvbnRyaWJ1dGlvbiB0byBhdmlhdGlvbiBhbmQgc3BhY2UgZXhwbG9yYXRpb24s
IGJ1dCBhbHNvIGFzIGEgdHJpYnV0ZSB0byBPaGlvYW4gTmVpbCBBcm1zdHJvbmcsIHdob3NlICYj
ODIxNjtvbmUgc21hbGwgc3RlcCBmb3IgYSBtYW4mIzgyMTc7IHdhcyBpbmRlZWQgYSAmIzgyMTY7
Z2lhbnQgbGVhcCBmb3IgbWFua2luZCwmIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTsgdGhlIG11c2V1bSYj
ODIxNztzIHdlYnNpdGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIEZCSSBhbmQgdGhlIE9oaW8gQnVyZWF1IG9m
IENyaW1pbmFsIEludmVzdGlnYXRpb24gYXJlIGFzc2lzdGluZyBXYXBha29uZXRhIHBvbGljZSBp
biBhbiBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIHRoZSBtaXNzaW5nIHRyZWFzdXJlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.