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Ohio officer was wearing a Confederate flag T-shirt under uniform at time of shooting

Associated Press

Published: November 4, 2016 - 01:01 PM
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The shirt Ray Tensing was wearing at the time he fatally shot Sam DuBose is submitted as evidence, Friday, Nov. 4, 2016, in Cincinnati. The now former University of Cincinnati police officer is charged with fatally shooting Sam DuBose while on duty during a routine traffic stop in July 2015. (Cara Owsley/The Cincinnati Enquirer via AP, Pool)


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