Ohio sheriff: Ashland slaying suspect Shawn Grate confessed to other killing

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBtYW4gbGlua2VkIHRvIHRoZSBzbGF5aW5ncyBvZiB0aHJlZSB3b21lbiBoYXMgY29uZmVz
c2VkIHRvIGtpbGxpbmcgYSBmb3VydGggd29tYW4gd2hvIGhhZCBiZWVuIHNlbGxpbmcgbWFnYXpp
bmVzIGRvb3ItdG8tZG9vciBhYm91dCAxMCB5ZWFycyBhZ28sIGEgc2hlcmlmZiBzYWlkIE1vbmRh
eS48L3A+PHA+TWFyaW9uIENvdW50eSBTaGVyaWZmIFRpbSBCYWlsZXkgc2FpZCBoZSBiZWxpZXZl
cyBhdXRob3JpdGllcyBpbiB0aGUgbm9ydGgtY2VudHJhbCBPaGlvIGNvdW50aWVzIHdoZXJlIHRo
ZSBzdXNwZWN0IGxpdmVkIGFyZSBkZWFsaW5nIHdpdGggYSBzZXJpYWwga2lsbGVyIGFuZCBoZSB3
b3VsZCBub3QgYmUgc3VycHJpc2VkIGlmIHRoZXJlIGFyZSBtb3JlIHZpY3RpbXMuPC9wPjxwPkhl
IHNhaWQgNDAteWVhci1vbGQgU2hhd24gR3JhdGUgdG9sZCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHRoYXQgaGUg
a2lsbGVkIGEgd29tYW4gaW4gaGVyIG1pZC0yMHMgd2hvIHdhcyBzZWxsaW5nIG1hZ2F6aW5lcyBz
b21ldGltZSBiZXR3ZWVuIDIwMDMgYW5kIDIwMDUuIEdyYXRlIHNhaWQgaGUgYWJkdWN0ZWQgdGhl
IHdvbWFuLCBzdGFiYmVkIGhlciBhbmQgZHVtcGVkIGhlciBib2R5LCBCYWlsZXkgc2FpZC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0hlIHdhcyB0ZWxsaW5nIHVzIHRoaXMgd2FzIHRoZSBmaXJzdCB3b21hbiBoZSBr
aWxsZWQsJiM4MjIxOyB0aGUgc2hlcmlmZiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIHRv
IGJlbGlldmUgdGhlcmUgYXJlbiYjODIxNzt0IG90aGVycyBvdXQgdGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgYm9keSBvZiB0aGUgc3RpbGwtdW5pZGVudGlmaWVkIHdvbWFuIHdhcyBmb3VuZCBpbiAy
MDA3IG5lYXIgTWFyaW9uLCBhYm91dCA1MCBtaWxlcyAoODAga2lsb21ldGVycykgc291dGhlYXN0
IG9mIEFzaGxhbmQsIHdoZXJlIEdyYXRlIHdhcyBhcnJlc3RlZCBsYXN0IHdlZWsgYWZ0ZXIgYSB3
b21hbiBjYWxsZWQgOTExIGFuZCBzYWlkIHNoZSB3YXMgYmVpbmcgaGVsZCBpbnNpZGUgYSBob21l
LjwvcD48cD5Qb2xpY2UgZnJlZWQgdGhlIHdvbWFuIGFuZCB0aGVuIGZvdW5kIHR3byBib2RpZXMg
aW5zaWRlIHRoZSBzdXBwb3NlZGx5IHVub2NjdXBpZWQgaG9tZSBpbiBBc2hsYW5kLiBBdXRob3Jp
dGllcyBzYWlkIGEgdGhpcmQgYm9keSB3YXMgdGhlbiBmb3VuZCBpbiBuZWlnaGJvcmluZyBSaWNo
bGFuZCBDb3VudHkgYWZ0ZXIgR3JhdGUgY29uZmVzc2VkIHRvIGtpbGxpbmcgaGVyLjwvcD48cD5U
aGUgZmlyc3QgdHdvIHdvbWVuIGZvdW5kIGRlYWQgd2VyZSBpZGVudGlmaWVkIGFzIDI5LXllYXIt
b2xkIEVsaXphYmV0aCBHcmlmZml0aCwgb2YgQXNobGFuZCwgYW5kIDQzLXllYXItb2xkIFN0YWNl
eSBTdGFubGV5LCBvZiBHcmVlbndpY2guIFRoZSBib2R5IG9mIHRoZSB0aGlyZCB3b21hbiwgd2hv
IGRpZWQgaW4gSnVuZSwgaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gaWRlbnRpZmllZC4gQXV0aG9yaXRpZXMg
aGF2ZW4mIzgyMTc7dCBzYWlkIGhvdyBhbnkgb2YgdGhvc2Ugd29tZW4gZGllZC48L3A+PHA+R3Jh
dGUgb24gTW9uZGF5IGFwcGVhcmVkIGJ5IHZpZGVvIGZvciBhIGhlYXJpbmcgd2hlcmUgaGlzIGF0
dG9ybmV5IGVudGVyZWQgbm90LWd1aWx0eSBwbGVhcyBmb3IgaGltIHRvIG11cmRlciBjaGFyZ2Vz
IGluIHRoZSBraWxsaW5ncyBvZiBHcmlmZml0aCBhbmQgU3RhbmxleS4gSGUgYWxzbyBwbGVhZGVk
IG5vdCBndWlsdHkgdG8ga2lkbmFwcGluZyBpbiB0aGUgYWJkdWN0aW9uIG9mIHRoZSB3b21hbiB3
aG8gY2FsbGVkIHBvbGljZS48L3A+PHA+QSBjb3VydCBkb2N1bWVudCBhY2N1c2VzIEdyYXRlIG9m
IGtpZG5hcHBpbmcgaGVyICYjODIyMDt0byBlbmdhZ2UgaW4gc2V4dWFsIGFjdGl2aXR5LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIHNoZXJpZmYgaW4gTWFyaW9uIENvdW50eSBzYWlkIEdyYXRlIHdhcyBpbiBq
YWlsIGxhc3Qgd2VlayB3aGVuIGhlIG1lbnRpb25lZCB0aGF0IGhlIGhhZCBraWxsZWQgYSB3b21h
biB0aGVyZS48L3A+PHA+R3JhdGUgdG9sZCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHRoYXQgaGUgYWJkdWN0ZWQg
dGhlIGRvb3ItdG8tZG9vciBzYWxlc3dvbWFuIGJlY2F1c2Ugc2hlIGhhZCBzb2xkIG1hZ2F6aW5l
cyB0byBoaXMgbW90aGVyIGJ1dCBmYWlsZWQgdG8gZGVsaXZlciB0aGVtLCBCYWlsZXkgc2FpZCBN
b25kYXkuPC9wPjxwPlRoZSBzaGVyaWZmIHNhaWQgR3JhdGUgdG9sZCB0aGVtIGV4YWN0bHkgd2hl
cmUgaGUgZHVtcGVkIHRoZSBib2R5IGFuZCB0aGF0IGhlIGJ1cm5lZCB0aGUgY29ycHNlIHRvIGNv
dmVyIHVwIGFueSBldmlkZW5jZS4gR3JhdGUsIGhlIHNhaWQsIGtuZXcgZGV0YWlscyB0aGF0IHdl
cmUgbmV2ZXIgcmVsZWFzZWQgdG8gdGhlIHB1YmxpYy48L3A+PHA+Tm8gY2hhcmdlcyBoYXZlIGJl
ZW4gZmlsZWQgeWV0IGluIHRoZSBkZWF0aHMgaW4gUmljaGxhbmQgYW5kIE1hcmlvbiBjb3VudGll
cy4gJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgbm90IG92ZXIuIFRoaXMgaXMga2luZCBvZiB0aGUgYmVnaW5uaW5n
IGZvciB1cywmIzgyMjE7IEJhaWxleSBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.