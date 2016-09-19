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Ohio sheriff: Ashland slaying suspect Shawn Grate confessed to other killing

By John Sewer
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 03:59 PM | Updated: September 19, 2016 - 04:30 PM
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This photo provided by Ashland County Sheriff Office shows Shawn M. Grate. Grate, was arrested Tuesday, Sept. 13, 2016, in Ashland, Ohio in connection to the investigation of a rescued abductee and the discovery of the remains of two people in the home where he was arrested. (Ashland County Sheriff Office /The Times Gazette via AP)


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