Ohio Supreme Court justice says it’s time to decriminalize marijuana

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9MRURPOiBBbiBPaGlvIFN1cHJlbWUgQ291cnQganVzdGljZSB3aG8mIzgyMTc7cyBtdWxs
aW5nIGEgcnVuIGZvciBnb3Zlcm5vciB0aGlua3MgaXQmIzgyMTc7cyB0aW1lIGZvciB0aGUgc3Rh
dGUgdG8gZGVjcmltaW5hbGl6ZSBtYXJpanVhbmEuPC9wPjxwPkp1c3RpY2UgV2lsbGlhbSBPJiM4
MjE3O05laWxsLCB0aGUgbG9uZSBEZW1vY3JhdCBob2xkaW5nIGFuIE9oaW8gc3RhdGV3aWRlIG9m
ZmljZSwgc2FpZCBtYWtpbmcgbWFyaWp1YW5hIGxlZ2FsIGlzIHdvcmtpbmcgaW4gQ29sb3JhZG8g
YW5kIGRvaW5nIGl0IGluIE9oaW8gd291bGQgYnJpbmcgaHVuZHJlZHMgb2YgbWlsbGlvbnMgb2Yg
ZG9sbGFycyBpbiBzYWxlcyB0YXhlcy48L3A+PHA+TyYjODIxNztOZWlsbCBhbm5vdW5jZWQgZWFy
bGllciB0aGlzIHllYXIgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGNvbnNpZGVyaW5nIHN0ZXBwaW5nIGRvd24g
YW5kIG1ha2luZyBhIHJ1biBmb3IgZ292ZXJub3IsIGJ1dCBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHBsYW4g
b24gbWFraW5nIGEgZGVjaXNpb24gdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgeWVhci48L3A+PHA+SW4g
YSBzcGVlY2ggbWl4ZWQgd2l0aCBoaXMgYW5hbHlzaXMgb2YgbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgcHJl
c2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uIGFuZCB0aG91Z2h0cyBhYm91dCBwcm9ibGVtcyBmYWNpbmcgdGhl
IHN0YXRlLCBPJiM4MjE3O05laWxsIHNhaWQgaGUgbm90IG9ubHkgd2FudHMgdG8gbGVnYWxpemUg
bWFyaWp1YW5hIGJ1dCBhbHNvIHJlbGVhc2UgYWxsIG5vbi12aW9sZW50IG1hcmlqdWFuYSBvZmZl
bmRlcnMgZnJvbSBwcmlzb24uPC9wPjxwPkRvaW5nIHRob3NlIHR3byB0aGluZ3Mgd291bGQgZ2Vu
ZXJhdGUgYW4gZXN0aW1hdGVkICQzNTAgbWlsbGlvbiB0byBib3RoIGNvbWJhdCBkcnVnIGFkZGlj
dGlvbiBhbmQgY3JlYXRlIGEgbWVudGFsIGhlYWx0aCBuZXR3b3JrIHJ1biBieSB0aGUgc3RhdGUs
IGhlIHRvbGQgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgV2F5bmUgQ291bnR5IERlbW9jcmF0aWMgUGFydHkgb24g
RnJpZGF5IG5pZ2h0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHRpbWUgaGFzIGNvbWUgZm9yIG5ldyB0aGlu
a2luZywmIzgyMjE7IE8mIzgyMTc7TmVpbGwgc2FpZCBpbiBoaXMgcHJlcGFyZWQgcmVtYXJrcy4g
JiM4MjIwO1dlIHJlZ3VsYXRlIGFuZCB0YXggYWxjb2hvbCBhbmQgdG9iYWNjbyBhbmQgaW1wcmlz
b24gcGVvcGxlIGZvciBzbW9raW5nIGdyYXNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgc2FpZCB0aGUgRGVt
b2NyYXRpYyBQYXJ0eSBuZWVkcyBuZXcgaWRlYXMgaW4gMjAxOCBpZiBpdCB3YW50cyBrbm9jayBv
ZmYgUmVwdWJsaWNhbnMgd2hvIGNvbnRyb2wgYWxsIGJyYW5jaGVzIG9mIE9oaW8gZ292ZXJubWVu
dC48L3A+PHA+TyYjODIxNztOZWlsbCB3YW50cyB0byBzZWUgdGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBv
ZiBNZW50YWwgSGVhbHRoIHJlLW9wZW4gdGhlIG5ldHdvcmsgb2Ygc3RhdGUgaG9zcGl0YWxzIHRo
YXQgd2VyZSBjbG9zZWQgZGVjYWRlcyBhZ28gYW5kIGNoYW5nZSBob3cgdGhlIHN0YXRlIGRlYWxz
IHdpdGggYWRkaWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VHJlYXQgYWRkaWN0aW9uIGxpa2UgdGhlIGRp
c2Vhc2UgaXQgaXMgaW4gdGhlIG5hbWUgb2YgY29tcGFzc2lvbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9w
PjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3MgYWxyZWFkeSBhIGNyb3dkZWQgZmllbGQgbGluaW5nIHVwIG9uIGJv
dGggc2lkZXMgb2YgdGhlIGdvdmVybm9yJiM4MjE3O3MgcmFjZS48L3A+PHA+Rm9yIHRoZSBEZW1v
Y3JhdHMsIERheXRvbiBNYXlvciBOYW4gV2hhbGV5LCBmb3JtZXIgVS5TLiBSZXAuIEJldHR5IFN1
dHRvbiwgZm9ybWVyIHN0YXRlIFJlcC4gQ29ubmllIFBpbGxpY2ggYW5kIHN0YXRlIFNlbi4gSm9l
IFNjaGlhdm9uaSBhcmUgbWFraW5nIHJ1bnMuPC9wPjxwPlRoZSBmaWVsZCBvbiB0aGUgUmVwdWJs
aWNhbiBzaWRlIGluY2x1ZGVzIFUuUy4gUmVwLiBKaW0gUmVuYWNjaSBhbmQgU2VjcmV0YXJ5IG9m
IFN0YXRlIEpvbiBIdXN0ZWQgd2hpbGUgTHQuIEdvdi4gTWFyeSBUYXlsb3IgYW5kIEF0dG9ybmV5
IEdlbmVyYWwgTWlrZSBEZVdpbmUgYXJlIHdpZGVseSBleHBlY3RlZCB0byBzZWVrIHRoZSBHT1Ag
bm9taW5hdGlvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.