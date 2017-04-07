All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio to start accepting pot grower applications this summer

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: April 7, 2017 - 04:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Members of Ohio's Medical Marijuana Advisory Committee discuss proposed rules for implementing the state's medical cannabis program during a Friday meeting at the Vern Riffe Center for Government and the Arts in Columbus, Ohio. A public comment period on strict new rules proposed for the use of medical marijuana in Ohio was also set to conclude on Friday. (AP Photo/Julie Carr Smyth)


MORE IN NEWS

playball09_web Ed Suba Jr. - Akron Beacon Journal
Canal Park’s debut 20 years ago included a police standoff in the outfield and a mascot falling from the sky - 10:54 PM

There were plenty of curveballs thrown some 20 years ago Monday when Canal Park threw open its gates to welcome fans and usher in the era of minor-league baseball in Akron.

dyer09cut_03
Bob Dyer: Let’s honor the rubber worker - 10:53 PM
green09_02
Science students get real-life experience discovering graves in old Green cemetery
After Syria strike, Trump’s emerging doctrine is flexibility - 10:53 PM
keg09_03
Scavenging for fun as a grown-up: Akron holds first Easter Keg Hunt
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next