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Ohio to start accepting pot grower applications this summer

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: April 7, 2017 - 04:45 PM
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Members of Ohio's Medical Marijuana Advisory Committee discuss proposed rules for implementing the state's medical cannabis program during a Friday meeting at the Vern Riffe Center for Government and the Arts in Columbus, Ohio. A public comment period on strict new rules proposed for the use of medical marijuana in Ohio was also set to conclude on Friday. (AP Photo/Julie Carr Smyth)


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