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Opening Day brings hopes for October baseball

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 04:38 PM | Updated: April 11, 2017 - 05:39 PM
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Indians fans Kevin Gahagan and Jake Gahagan, 9, of Twinsburg sit outside Progressive Field before going to their first home opener together on Tuesday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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