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Drug crisis

Opiate crisis: Akron area children at risk, toddler nearly dies from overdose

By By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 2, 2017 - 06:44 PM | Updated: June 5, 2017 - 10:47 AM
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