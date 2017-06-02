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Opiate crisis: Akron area children at risk, toddler nearly dies from overdose

By By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 2, 2017 - 06:44 PM | Updated: June 3, 2017 - 02:11 AM
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