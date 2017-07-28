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Party’s long over, but cleanup continues: Bath police seek tips to ID shooter at July 7 Airbnb bash

Beacon Journal staff report

Published: July 28, 2017 - 02:25 PM

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