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Patience, humility and soul searching: Zak Husein’s brother reflects on life as Akron police announce murder charges in 2015 death

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 11:14 AM | Updated: July 20, 2017 - 05:08 PM
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Ammar Hussein, gives a video interview in front of the Stubbs Justice Center on Thursday. Hussein's brother was killed during a robbery of the family's Premium New York Style Pizza on Glenwood Ave. in Dec. 2015. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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