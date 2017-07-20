All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

Patience, humility and soul searching: Zak Husein’s brother reflects on life as Akron police announce murder charges in 2015 slaying at pizza shop

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 11:14 AM | Updated: July 21, 2017 - 01:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A family photo of Zakareia Zak Husein, 21, who was killed during a robbery Dec. 2015 at Premium New York Style Pizza, 380 E. Glenwood Ave in Akron where he worked part-time while going to school. He was a University of Akron junior studying international business. (Family photo)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

williamson22cut
Update: Sheriff’s deputy arrested for sexual assault pleads not guilty; incident happened outside gentleman’s club - 9:59 PM

An 18-year veteran deputy of the Summit County Sheriff’s Office pleaded not guilty Friday morning to five felony charges connected to the sexual assault of a 26-year-old woman.

Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’ - 9:59 PM
derby22cut
Soap Box Derby Hall of Famers look back on car design that ‘saved the derby’ - 9:59 PM
New rooftop patio offers a different view of Barberton downtown - 9:11 PM
Regional news briefs — July 22, 2017 - 10:49 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next