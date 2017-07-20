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Crime

Patience, humility and soul searching: Zak Husein’s brother reflects on life as Akron police announce murder charges in 2015 slaying at pizza shop

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 11:14 AM
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A family photo of Zakareia Zak Husein, 21, who was killed during a robbery Dec. 2015 at Premium New York Style Pizza, 380 E. Glenwood Ave in Akron where he worked part-time while going to school. He was a University of Akron junior studying international business. (Family photo)

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