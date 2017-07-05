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Pimpin’ ain’t easy, maybe not even for senior citizens: 66 year-old North Canton man faces charges for promoting prostitution July 4th

Beacon Journal staff reports

Published: July 5, 2017 - 04:13 PM | Updated: July 5, 2017 - 04:45 PM

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