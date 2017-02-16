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Polar Plunge not so polar this weekend — warm weather on tap for cold-weather events

Published: February 16, 2017 - 05:51 PM
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Jeff Meyers of Brunswick wheels a finished sculpture for the Medina Ice Festival to the freezer at Elegant Ice Creations on Wednesday in Broadview Heights. This years Medina Ice Festival is anticipating warm weather. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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