All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Polar plunge won’t be so polar this weekend; warm weather is expected for cold-weather events

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: February 16, 2017 - 05:51 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jeff Meyers of Brunswick carves an ice sculpture at Elegant Ice Creations for the Medina Ice Festival on Wednesday in Broadview Heights. This years Medina Ice Festival is anticipating warm weather. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

warm17cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Polar plunge won’t be so polar this weekend; warm weather is expected for cold-weather events - 11:08 PM

Mother Nature is giving the warm shoulder to three cold-weather events scheduled this weekend in the Akron area.

trump17cut_04
Trump raps ‘criminal’ leaks, ‘dishonest’ media, ‘bad’ judges - 11:08 PM
Councilwoman weighs in on Summa, city says little - 11:08 PM
Area agencies that work with refugees cutting staff due to Trump cutback in amount U.S. will accept
crashes17gfxWEB
Ohio Highway Patrol: Fatal traffic crashes rise in Summit County
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next