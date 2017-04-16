Police: Cleveland man showed slaying live on Facebook

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDbGV2ZWxhbmQgcG9saWNlIHNheSB0aGV5IGFyZSBzZWFyY2hpbmcgZm9y
IGEgaG9taWNpZGUgc3VzcGVjdCB3aG8gYnJvYWRjYXN0IHRoZSBmYXRhbCBzaG9vdGluZyBvZiBh
bm90aGVyIG1hbiBsaXZlIG9uIEZhY2Vib29rLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2F5IHRoZSBtYW4gYnJv
YWRjYXN0IGFub3RoZXIgdmlkZW8gb2YgaGltc2VsZiBsYXRlciBvbiB0aGUgc29jaWFsIG1lZGlh
IG5ldHdvcmsgY2xhaW1pbmcgaGUgaGFkIGtpbGxlZCBvdGhlciBwZW9wbGUuIFNndC4gSmVubmlm
ZXIgQ2lhY2NpYSAoY2hhaGNoKSB0ZWxscyBjbGV2ZWxhbmQuY29tIHRoYXQgcG9saWNlIGhhdmVu
JiM4MjE3O3QgdmVyaWZpZWQgYW55IHNsYXlpbmdzIGJlc2lkZXMgdGhlIG9uZSBTdW5kYXkgYWZ0
ZXJub29uIGluIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgR2xlbnZpbGxlIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+PHA+
VGhlIHZpZGVvIG9mIHRoZSBraWxsaW5nIHdhcyBwb3N0ZWQgb24gRmFjZWJvb2sgZm9yIGFib3V0
IHRocmVlIGhvdXJzIGJlZm9yZSBpdCB3YXMgcmVtb3ZlZC48L3A+PHA+U2hlIHNheXMgcG9saWNl
IGFyZSBzZWVraW5nIGEgbWFuIG5hbWVkIFN0ZXZlIFN0ZXBoZW5zLiBIaXMgRmFjZWJvb2sgcGFn
ZSBhcHBhcmVudGx5IHdhcyBkZWFjdGl2YXRlZCBsYXRlciBTdW5kYXkgYWZ0ZXJub29uLjwvcD48
cD5Qb2xpY2Ugc2F5IGhlIHNob3VsZCBiZSBjb25zaWRlcmVkIGFybWVkIGFuZCBkYW5nZXJvdXMu
IE5vIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHRoZSB2aWN0aW0gaGFzIGJlZW4gcmVsZWFzZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.