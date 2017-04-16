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Police say 9 shot early Sunday in Ohio club, 2 critical

By Associated Press

Published: April 16, 2017 - 11:50 AM | Updated: April 17, 2017 - 07:43 AM

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