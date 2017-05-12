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Higher education

Pomp and circumstance and blue tarantulas: University of Akron graduating the world’s first students with Ph.D.-level biomimicry training

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 07:53 PM
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University of Akron student Bor-Kai Bill Hsiung touches a spider light hanging from the ceiling in his research lab on campus where he studies colorful spiders in Akron. Above right, an Australian peacock spider rests atop Hsuings thumbnail at the research lab on campus where he studies colorful spiders. | Phil Masturzo/Akron Beacon Journal photos


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