All CATEGORIES
☰ Menu

Higher education

Pomp and circumstance and blue tarantulas: University of Akron graduating the world’s first students with Ph.D.-level biomimicry training

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 07:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

University of Akron student Bor-Kai Bill Hsiung touches a spider light hanging from the ceiling in his research lab on campus where he studies colorful spiders in Akron. Above right, an Australian peacock spider rests atop Hsuings thumbnail at the research lab on campus where he studies colorful spiders. | Phil Masturzo/Akron Beacon Journal photos


MORE IN NEWS

momday14cut_1 Ernst Peters - ERNST PETERS | THE LEDGER
20 years later: Time and technology help sold baby find parents

It’s been 20 years since Mark Eckenrode opened his Akron Beacon Journal on Mother’s Day and learned he was adopted.

himalayan14cut_01
Himalayan Music Academy keeps culture alive for immigrant community
kent14cut_01
Actress Octavia Spencer tells Kent State graduates: ‘Understand each other’
kentretail14cut_1
Kent residents fear proposed development with drive-thru near university will drive up traffic
Bob Dyer: Some bloody bad treatment for a big donor
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next