All CATEGORIES
☰ Menu

Higher education

Pomp and circumstance and blue tarantulas: University of Akron graduating the world’s first students with Ph.D.-level biomimicry training

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 07:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

University of Akron student Bor-Kai Bill Hsiung touches a spider light hanging from the ceiling in his research lab on campus where he studies colorful spiders in Akron. Above right, an Australian peacock spider rests atop Hsuings thumbnail at the research lab on campus where he studies colorful spiders. | Phil Masturzo/Akron Beacon Journal photos


MORE IN NEWS

park13web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Victim Assistance Program cleans up park where it helped after Ellet plane crash in 2015 - 11:13 PM

Gray clouds hung low over Davenport Park on Friday morning, threatening rain but never quite breaking. The park was quiet and empty of kids, while about a dozen adults roamed the grounds. Across the street at Summit Academy, classes were in full swing.

uabio13_01
Pomp and circumstance and blue tarantulas: University of Akron graduating the world’s first students with Ph.D.-level biomimicry training - 11:13 PM
foodbank13_05
Akron-Canton Regional Foodbank exceeds 2017 Harvest for Hunger campaign goal - 9:55 PM
cyber13cut
Dozens of countries hit by huge cyberextortion attack - 11:13 PM
lunch13cut_01
Life in the slower lane: New Cuyahoga Falls school bus driver extends unexpected kindness, receives unexpected thanks - 9:55 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next