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Pope’s timely Egypt visit comforts grief-stricken Christians

By Nicole Winfield and Hamza Hendawi
Associated Press

Published: April 29, 2017 - 05:45 PM
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Pope Francis waves as he arrives to celebrate Mass for Egypt's tiny Catholic community, at the Air Defense Stadium in Cairo, Saturday. Pope Francis came to Egypt on Friday for a historic visit to the Arab and Muslim majority nation aimed at presenting a united Christian-Muslim front to repudiate violence committed in God's name.(AP Photo/Amr Nabil)


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