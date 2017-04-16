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Portage Park District to conserve 215-acre property in Kent, Brimfield Township

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: April 16, 2017 - 10:08 PM | Updated: April 17, 2017 - 07:44 AM
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This new land purchased by the Portage Park District from Carter Lumber will increase the size of the Kent Bog Nature Preserve in Kent. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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