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Portage Park District to conserve 215-acre property in Kent, Brimfield Township

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: April 16, 2017 - 10:08 PM
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This new land purchased by the Portage Park District from Carter Lumber will increase the size of the Kent Bog Nature Preserve in Kent. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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