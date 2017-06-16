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Predator and prey: George Brinkman saw himself as a wolf, but the five people he’s accused of killing didn’t sense danger

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 16, 2017 - 09:36 PM | Updated: June 16, 2017 - 11:57 PM
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A photo of Eugene and Bobbi John was projected on the sanctuary wall during a prayer vigil on Thursday in East Canton at Mt. Tabor United Methodist Church. George Brinkman has been linked to their murders as well as the murders of a mother and her two daughters in North Royalton last weekend.(Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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