By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer
Predator and prey: George Brinkman saw himself as a wolf, but the five people he’s accused of killing didn’t sense danger June 17,2017 01:36 AM GMT Amanda Garrett Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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