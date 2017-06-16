All CATEGORIES
☰ Menu

Slayings

Predator and prey: George Brinkman saw himself as a wolf, but the five people he’s accused of killing didn’t sense danger

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 16, 2017 - 09:36 PM | Updated: June 16, 2017 - 11:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A photo of Eugene and Bobbi John was projected on the sanctuary wall during a prayer vigil on Thursday in East Canton at Mt. Tabor United Methodist Church. George Brinkman has been linked to their murders as well as the murders of a mother and her two daughters in North Royalton last weekend.(Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Akron was once on quite a roll in marble manufacturing

Akron began toying around with toys in 1884 when businessman Samuel C. Dyke built what is considered to be among the first automated toy factories.

marbles18cut_04
Akron’s toy marble museum takes aim on the road after closing at Lock 3
spree17_04
Predator and prey: George Brinkman saw himself as a wolf, but the five people he’s accused of killing didn’t sense danger
Obama aide fondly recalls time in White House at Akron luncheon; Brian Mosteller credited with helping Obama keep ‘cool’
dog17_03
Canine officers learn how to better care for their four-legged partners
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next