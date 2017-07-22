All CATEGORIES
☰ Menu

Pro Football Hall of Fame Enshrinement festivities beginning already; Community Parade steps off in Canton on Sunday

Beacon Journal staff report

Published: July 22, 2017 - 02:09 PM | Updated: July 22, 2017 - 05:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Members of the Pro Football Hall of Fame Class of 2016 wave to the crowd at the enshrinees' dinner, Aug. 4, 2016, in Canton, after receiving their gold jackets. From left are: Tony Dungy, Marvin Harrison, Kevin Greene, Orlando Pace, Brett Favre, and Edward J. Debartolo, Jr. Not shown are representatives for the late Dick Stanfel and Ken Stabler. (Scott Heckel/The Repository via AP)


MORE IN NEWS

localmart23cut_web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron-area startup aims to fill Walmart stores with household cleaner aimed at millennials

Tom Wolski wants to see Sofia in Walmart.

hof23cut_01
Pro Football Hall of Fame Enshrinement festivities beginning already; Community Parade steps off in Canton on Sunday
Open house and talk set for Akron’s John Brown House this Thursday; new panels will be on display
Akron police seek brothers who allegedly fired shots at man
Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next